Decreto-legge Attuazione Pnrr, presentati oltre 170 emendamenti

Prosegue alla Camera presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro l’esame in sede referente del Decreto-legge 160/2024 in materia di attuazione del Pnrr: lavoro, università e ricerca, il cui termine di conversione è fissato il 27 dicembre 2024. Nel corso della seduta di martedì 19 novembre sono state presentate circa 170 proposte emendative, una sessantina sono state ritenute inammissibili. Tra queste, ricordiamo: tre emendamenti riguardanti l’obbligo di frequenza di corsi di formazione per i lavoratori di aziende che operano in ambito di cantieri temporanei o mobili; due emendamenti che prevedono la quota da garantire obbligatoriamente all’occupazione femminile negli appalti pubblici, che la normativa vigente si applica solo nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai; un emendamento che istituisce una commissione parlamentare per l’indirizzo, la vigilanza e il controllo dell’attuazione del PNRR e del PNC, riguardante quindi l’attuazione dell’intero PNRR e non solo gli interventi oggetto del Decreto-legge; tre emendamenti che stabiliscono per gli studenti under 24 una riduzione del numero di esami necessario per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro da parte delle PA; un emendamento che istituisce un fondo per finanziare l’anticipo delle spese di perizie mediche funzionali alla produzione documentale nell’ambito di cause aventi ad oggetto l’accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo, nonché una Procura nazionale del lavoro con la finalità di perseguire i reati in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Ulteriori emendamenti dichiarati inammissibili riguardano il diritto al lavoro da remoto, il salario minimo, gli infortuni sul lavoro, la rimodulazione dei bilanci di ateneo, l’incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio non comprese nel target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, componente 1 del PNRR. Inoltre, è stato avviato l’esame in sede consultiva presso la Commissione Affari Sociali con l’illustrazione dei contenuti da parte del relatore On. Maccari (FDI).

Link all’iter del provvedimento: https://shorturl.at/RILw9