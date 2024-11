Difesa, Documento programmatico Pluriennale: Audizione del Ministro Crosetto

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, lo scorso 7 Novembre è stato audito dalla Commissione Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica in merito al Documento programmatico pluriennale per la Difesa (DPP), per il triennio 2024-2026. Il DPP illustra al Parlamento lo stato di previsione della spesa del Dicastero per l'anno finanziario corrente e per il triennio di riferimento, fornendo una fotografia dello stato di operatività delle Forze Armate e un piano d'azione programmatico-finanziario.

Il Ministro ha sottolineato l’esigenza di un incremento delle dotazioni organiche al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento militare. Tra i passaggi di interesse, inoltre, ha voluto sottolineare le “nuove e straordinarie opportunità di sviluppo capacitivo provengono dall’ambiente subacqueo, divenuto campo di confronto e competizione, data la presenza di infrastrutture critiche nel settore energetico e delle comunicazioni e di materie prime e terre rare”. Il Ministro ha inoltre confermato, inoltre, “l’incremento della capacità nazionale di sorveglianza delle aree marittime, mediante la realizzazione di due ulteriori FREMM di nuova generazione nonché l’adeguamento alla versione full e il concomitante upgrade tecnologico dei pattugliatori d’altura (PPA).”

Infine, in merito alle dotazioni finanziarie, il Ministro ha concluso che “il Dicastero continua a proporre l’adozione di un meccanismo di rifinanziamento triennale del Fondo Investimenti Difesa, che renda disponibili nell’immediato i volumi finanziari relativi ad almeno 3 provvedimenti successivi, con profondità a 17 anni, favorendo la programmabilità per l’intero periodo. Analoga stabilità e profondità finanziaria dovrebbe essere garantita anche alla cooperazione tra la Difesa ed il MIMIT”

Per approfondire il video dell’audizione.