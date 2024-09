Difesa, il generale Portolano nominato il nuovo Capo di Stato Maggiore

Il Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano è stato nominato nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa in data 17 settembre. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato la proposta di nomina da parte del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il Generale Portolano succede all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone che a partire dall’inizio del 2025 ricoprirà il ruolo di Presidente del Comitato Militare della NATO. Attualmente Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti il Generale Portolano vanta un curriculum militare di primissimo piano, avendo partecipato nella sua carriera a diverse missioni dalla Guerra del Golfo all’Afghanistan, ed è stato insignito di prestigiose decorazioni nazionali e internazionali. In occasione della nomina del nuovo Capo di Stato Maggiore, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso la sua soddisfazione: “Il Generale Portolano ha una vasta esperienza operativa e di comando avendo ricoperto incarichi anche molto delicati e sarà chiamato a gestire le Forze Armate in un momento di grande complessità. Sono certo che grazie alle sue capacità e alla sua esperienza saprò interpretare nel modo migliore le sue delicate funzioni”.

