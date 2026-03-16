circle x black
Cerca nel sito
 

Direzione Armamenti Navali, l’Ammiraglio Nervi è il nuovo Direttore

16 marzo 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi il 10 marzo, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deliberato la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo Cristiano Nervi a Direttore della Direzione degli Armamenti Navali, sezione della Direzione Nazionale degli Armamenti. In occasione della nomina, il Ministro Crosetto ha espresso “le più vive congratulazioni all’Ammiraglio Nervi e un augurio di buon lavoro per un incarico di grande prestigio che saprà svolgere con competenza e altro senso dello Stato. Inoltre, esprimo un sentito ringraziamento all’Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte per il lavoro svolto e il contributo assicurato in questi anni al servizio della Difesa”.

La news della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Direzione Armamenti Navali Ministro della Difesa Ammiraglio Ispettore Capo
Vedi anche
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza