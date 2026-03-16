Direzione Armamenti Navali, l’Ammiraglio Nervi è il nuovo Direttore

Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi il 10 marzo, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deliberato la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo Cristiano Nervi a Direttore della Direzione degli Armamenti Navali, sezione della Direzione Nazionale degli Armamenti. In occasione della nomina, il Ministro Crosetto ha espresso “le più vive congratulazioni all’Ammiraglio Nervi e un augurio di buon lavoro per un incarico di grande prestigio che saprà svolgere con competenza e altro senso dello Stato. Inoltre, esprimo un sentito ringraziamento all’Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte per il lavoro svolto e il contributo assicurato in questi anni al servizio della Difesa”.

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