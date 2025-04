DL Pubblica Amministrazione, 863 emendamenti presentati

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera hanno proseguito l’esame in prima lettura in sede referente del Dl 25/2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, comunicando che sono state ricevute complessivamente 863 proposte emendative, molte delle quali sono state dichiarate inammissibili, specie in quanto non direttamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera. Nella seduta di martedì 1° aprile, il Presidente Pagano (FI) ha comunicato che sono state presentate 90 richieste di riesame della precedente dichiarazione di inammissibilità. A seguito di un’ulteriore istruttoria, sono state riammesse diverse proposte emendative, che riguardano gli ambiti più diversi: dai componenti collegiali delle amministrazioni pubbliche alle professioni sanitarie, dalla sicurezza negli edifici al disagio giovanile e, ancora, temi come i contributi agli enti locali, le infrastrutture idriche, l’efficientamento della piattaforma Inps. Infine, nella seduta di mercoledì 3 marzo, l’esame è proseguito soltanto in sede consultiva in Commissione Cultura e in Commissione Ambiente: ambedue al termine dell’esame hanno approvato la proposta di parere favorevole espressa dai relativi relatori.

Link alla scheda del decreto.