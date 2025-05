Nel giorno della Festa del Lavoro, forte l’appello del magistrato Catello Maresca, intervenuto alla Giornata del Lavoro promossa dalla Confsal in piazza del Plebiscito a Napoli. “Viviamo una crisi non solo economica e sociale, ma anche di valori – ha detto –. Il lavoro è un baluardo di dignità e responsabilità. Non può essere precario o sottopagato, va tutelato come diritto fondamentale”.