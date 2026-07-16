A Roma il primo corso ITS sull'intelligenza artificiale con Microsoft e EY

Prenderà il via a ottobre a Roma il primo corso ITS sperimentale "Microsoft AI Architect & Agentic Developer", un percorso di alta formazione dedicato all'intelligenza artificiale enterprise nato dalla collaborazione tra Fondazione ITS Academy Lazio Digital, Rete ITS Italia, EY Foundation e Microsoft Italia. Rivolto ai giovani diplomati, il corso punta a formare figure specializzate nello sviluppo e nella gestione di soluzioni di IA su piattaforma Microsoft Azure, con un forte orientamento al mercato del lavoro e un periodo finale di stage di 800 ore presso EY e Microsoft.

Un'alleanza tra ITS, imprese e Big Tech per formare i professionisti dell'AI

L'iniziativa rappresenta una delle prime sperimentazioni italiane di un modello che mette insieme il sistema degli ITS Academy, la filantropia d'impresa e un grande partner tecnologico internazionale. EY Foundation sosterrà infatti il progetto con una donazione destinata ai laboratori della Fondazione ITS Academy Lazio Digital, mentre professionisti di EY e Microsoft parteciperanno come docenti attraverso attività di volontariato di competenza. Il programma affronterà temi come Azure AI Foundry, sistemi agentici, Retrieval-Augmented Generation (RAG), governance dell'intelligenza artificiale, compliance con Gdpr e Ai Act ed ecosistema Copilot.

Il percorso formerà un Tecnico superiore per lo sviluppo di soluzioni AI & Cloud (livello EQF 5), una figura professionale destinata a operare come Azure AI Engineer, Copilot Developer, Cloud Solutions Architect o specialista LLMOps. Dopo la selezione iniziale, gli studenti seguiranno undici mesi di formazione con un'impostazione prevalentemente laboratoriale prima di accedere agli stage nelle due aziende partner. Le iscrizioni sono già aperte sul portale della Fondazione ITS Academy Lazio Digital: il corso è gratuito, finanziato nell'ambito della programmazione ITS Academy 2026 della Regione Lazio.

Dalle competenze al lavoro: l'obiettivo è colmare il gap sull'intelligenza artificiale

Per Euclide Della Vista, presidente della Fondazione ITS Academy Lazio Digital, il progetto rappresenta "un'alleanza inedita tra il sistema ITS, la filantropia d'impresa e un leader tecnologico mondiale", capace di offrire ai giovani laboratori avanzati, docenti che operano quotidianamente sul campo e un collegamento diretto con le aziende dell'ecosistema Microsoft. Il presidente di Rete ITS Italia, Guido Torrielli, definisce invece il corso "il primo frutto concreto" dell'accordo con EY Foundation e un modello potenzialmente replicabile su scala nazionale.

EY: in Europa l'offerta formativa copre meno del 40% della domanda di competenze AI

Secondo Carlo Chiattelli, People Consulting Leader di EY Italia, investire nelle competenze sull'intelligenza artificiale è essenziale per sostenere la competitività delle imprese. Richiamando uno studio EY, Chiattelli sottolinea come nei principali Paesi europei l'offerta di formazione terziaria riesca oggi a coprire meno del 40% della domanda di competenze legate all'IA nei settori strategici, con un divario particolarmente marcato nelle professionalità tecniche. Per Annamaria Bottero, Global Partner Lead di Microsoft Italia, l'obiettivo è accompagnare i giovani verso le professioni digitali più richieste, mettendo a disposizione non solo le tecnologie Microsoft e l'esperienza dei propri professionisti, ma anche l'intero ecosistema di partner dell'azienda per creare un collegamento concreto tra formazione e mondo del lavoro.