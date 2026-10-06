A1, Giana (ad Autostrade per l'Italia): "Galleria San Donato in funzione tra 12-14 mesi"

La conclusione dello scavo della nuova galleria San Donato segna una tappa importante nel progetto di ampliamento della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha indicato le tempistiche previste per l'apertura del tunnel e il completamento progressivo dei lavori. "Questa galleria sarà funzionante, nel senso che ci transiteranno i veicoli, a partire tra 12 e 14 mesi. Da quel momento progressivamente apriremo tutto il lotto. Non sarà un'apertura tutta contemporanea, però contiamo di arrivare per la metà del 2028 a dare il via libera complessivo alle tre corsie su tutta la tratta che oggi è oggetto di lavorazione", ha spiegato.