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A1, Giani: "L'Autostrada del Sole è la spina dorsale del Paese"

06 ottobre 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
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Il completamento dello scavo della nuova galleria San Donato costituisce un avanzamento nel progetto di modernizzazione dell'Autostrada del Sole, destinato a migliorare la capacità di transito nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha evidenziato la rilevanza nazionale dell'intervento e i benefici attesi sulla viabilità. "È indubbio che è una grande soddisfazione perché questa è un'opera che riguarda tutta Italia. La spina dorsale del nostro Paese nelle infrastrutture e nei trasporti è l'Autostrada del Sole", ha affermato Giani.

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