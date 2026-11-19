Investimenti sul territorio, prospettive per le imprese e valorizzazione dei giovani sono stati i temi affrontati da Maria Elena Oddo, presidente della Federazione Giovani Imprenditori di Sicindustria, durante l'evento organizzato oggi, 19 novembre 2026, nella sede dell'associazione, sita a Palermo, per presentare il quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia di A2A. Il Gruppo, attivo nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi alle città, ha illustrato le proprie attività nell'Isola. Oddo ha inoltre evidenziato l'importanza di offrire prospettive professionali a chi si forma in Sicilia e il contributo che le piccole e medie imprese possono dare al rafforzamento delle filiere produttive e della manifattura locale.