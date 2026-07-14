Accordo tra Centro Software ed Evolvex per integrare sistemi gestionali e interventi sul campo

Centro Software, software house emiliana che sviluppa sistemi informatici integrati per la gestione d'impresa (Erp) dedicati al settore manifatturiero, amplia la propria rete di business partner con l’ingresso di Evolvex, società vicentina specializzata nello sviluppo di piattaforme per la gestione degli interventi tecnici sul campo.

L’operazione punta a rafforzare la presenza di Centro Software sul territorio nazionale, a partire dal Nord-Est, e a supportare le imprese nell’integrazione tra soluzioni cloud, sistemi gestionali e attività dei lavoratori in mobilità. Al centro dell’accordo c’è l’integrazione tra Sam Erp2, il gestionale sviluppato da Centro Software, e Appsistance, la piattaforma di Field Service Management di Evolvex dedicata alla gestione di installazioni, manutenzioni, assistenza tecnica e rapporti di intervento.

L’obiettivo, particolarmente rilevante per le Pmi, è collegare in tempo reale le attività svolte fuori sede con i processi aziendali, dalla disponibilità dei prodotti in magazzino alla rendicontazione amministrativa, riducendo la frammentazione tra sistemi gestionali, applicazioni verticali e operatività sul campo.

“L’ingresso di Evolvex nella nostra rete partner si inserisce in una strategia di sviluppo che punta a rafforzare il valore dell’ecosistema Centro Software attraverso competenze verticali, presenza territoriale e capacità di integrazione”, dichiara Paola Girardin, Partner Channel Manager di Centro Software. “Per noi i partner sono più che semplici rivenditori, sono consulenti di processo e system integrator che contribuiscono a portare innovazione concreta nelle imprese. Con Evolvex rafforziamo ulteriormente il nostro presidio territoriale e aggiungiamo competenze distintive su cloud, collaborazione digitale e field service, aree sempre più centrali per le PMI che vogliono rendere i propri processi più connessi, governati ed efficienti.”

Secondo Alessandro Cianciulli, ceo di Evolvex, l’integrazione consentirà di superare la separazione tra produzione e attività di assistenza, costruendo “processi basati su dati tracciabili, coerenti e pronti ad alimentare decisioni sempre più automatizzate”.

Evolvex porterà inoltre nella rete competenze nei servizi cloud, nell’integrazione degli ecosistemi Google Workspace e Google Cloud e nelle soluzioni di Enterprise Asset Management e Field Service Management.