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Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business

07 maggio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gruppo CAP chiude il 2025 con ricavi pari a 500,5 milioni di euro, in crescita dell'8% al netto delle poste straordinarie dell'anno precedente, e un utile netto di 36,4 milioni. La green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano si è recentemente aperta a nuovi business, a partire da energia e gestione dei rifiuti, e registra investimenti record pari a 164,5 milioni di euro (+19%), destinati a servizi e infrastrutture per migliorare la circolarità dei territori in cui opera. L'Ebitda si attesta a 142,2 milioni di euro, confermando la solidità operativa del Gruppo, mentre il patrimonio netto raggiunge 984,5 milioni. Cresce del 29% la produzione di energia rinnovabile grazie a nuovi impianti fotovoltaici e alla valorizzazione del biogas, con una riduzione del 4% dei costi per l'energia elettrica. Rilevanti anche gli investimenti contro le perdite idriche, sostenuti dai fondi Pnrr, che hanno consentito di ridurre di 5 milioni di metri cubi il volume d'acqua disperso lungo la rete rispetto al 2024. La rendicontazione di sostenibilità evidenzia inoltre un calo del 2% dei consumi energetici e il mantenimento dell'obiettivo "zero fanghi in discarica".

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