Acqua, Ibarra: "Con IA supportiamo paese per trasformarla in driver strategico"

Il ceo di Engineering è intervenuto oggi all’evento finale della 6ª edizione della community Valore acqua per l’Italia, organizzato da The European House – Ambrosetti

Maximo Ibarra è intervenuto oggi all’evento finale della 6ª edizione della community Valore acqua per l’Italia, organizzato da The European House – Ambrosetti. Il ceo di Engineering, partner dell’evento, ha preso parte al panel 'Un Piano Marshall per le infrastrutture idriche', insieme ai principali rappresentanti delle utilities italiane, e a conclusione del suo intervento ha commentato: “L’acqua è una risorsa essenziale per la crescita e la competitività del Paese, eppure viene ancora gestita con un approccio frammentato e senza una visione strategica condivisa. Nonostante il 20% del Pil dipenda dall’acqua, manca ancora, sia a livello politico che industriale, una visione di insieme che ne valorizzi il ruolo nell’economia in tutti i processi produttivi, agricoli ed energetici".

"E' necessario superare - ha spiegato - la logica dei compartimenti e adottare modelli di gestione condivisi da tutti gli stakeholder della filiera e basati sui dati, sulla digitalizzazione e su investimenti mirati. Engineering fa parte della community Valore acqua con l’obiettivo di mettere a fattor comune le proprie competenze in tecnologie digitali come Intelligenza Artificiale, digital twin e cloud, e soluzioni di AI Generativa come EngGPT, ponendosi come abilitatore di strategie in grado di promuovere una governance idrica più efficiente, innovativa e sostenibile. Messa al centro di un ecosistema tecnologico capace di integrare più soluzioni, l’Intelligenza Artificiale è un driver potente per migliorare ed evolvere il sistema idrico, creando una amplificazione del potenziale di conoscenza e azione delle organizzazioni e delle persone. In questo modo è possibile creare sistemi intelligenti per il monitoraggio dei consumi nei data center e negli ospedali, all’irrigazione di precisione in agricoltura, fino alle soluzioni di recupero e riuso dell’acqua nell’industria".

"L’acqua - ha sottolineato - è anche uno dei temi chiave su cui si focalizza l’Alleanza digitale per l’Italia, che stiamo promuovendo per accelerare la trasformazione digitale del Paese attraverso una piattaforma aperta a istituzioni, imprese e partner tecnologici. All’interno di questo progetto ambizioso, lavoriamo per digitalizzare l’intera filiera dell’acqua migliorando la raccolta dei dati pubblici e privati generati dagli enti e dalle strutture che gestiscono il settore idrico, per poter sviluppare una data platform di raccolta dei consumi di tutti i gestori del servizio idrico per un ecosistema digitale, aperto e pubblico".

Leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, Engineering conta su oltre 1000 specialisti in ambito energy & utilities e più di 70 clienti in ambito idrico, tra i quali i maggiori 8 gestori per numero di utenze, con i quali copre oltre il 60% del mercato italiano.

Integrando l’IA con tecnologie all’avanguardia come digital twin, iot e cloud, il Gruppo porta avanti progetti su tutto il territorio nazionale finalizzati a monitorare in tempo reale la qualità dell’acqua, efficientare gli acquedotti con forti mitigazioni delle perdite idriche, migliorare l'interazione tra gestore e utente, offrendo ai cittadini servizi più accessibili e trasparenti e ridurre i tempi di fatturazione.