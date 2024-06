Adnkronos e Centro Economia Digitale lanciano 'Minds ON' e 'Chief of Innovation'

Le reali sfide del nostro tempo e l’Innovazione tecnologica tra opportunità e criticità sono i temi affrontati nei due nuovi format “Minds On” e “Chief of Innovation” ideati e realizzati da Adnkronos e Centro Economia Digitale.

Nei dialoghi con i vertici delle principali organizzazioni private e pubbliche che operano a livello nazionale e internazionale raccoglieremo in “Minds On” la loro visione sulle sfide economiche e geostrategiche del presente e del futuro.

In “Chief of Innovation” dialogheremo con i principali attori dell’innovazione italiana e internazionale per comprendere le strategie, le politiche dell’innovazione necessarie, le opportunità da cogliere e le criticità a cui porre rimedio.

La conduzione è a cura di Giorgio Rutelli, vicedirettore di Adnkronos responsabile dello sviluppo di nuovi progetti editoriali orientati all’informazione europea e internazionale e all’innovazione tecnologica.

Al suo fianco, come co-conduttore e analista, Rosario Cerra, Fondatore e Presidente del Centro Economia Digitale, oggi uno dei principali think tank italiani su economia, strategie e politiche dell’innovazione e i cui partner sono tra le più importanti aziende nei settori ad altissima componente di innovazione.

Il primo incontro è, per “Minds On”, con il Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Federico Eichberg. Seguirà la prima puntata di "Chief of Innovation" con l’Head of Innovation, StartUps & ScaleUps and the Space Economy del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Consigliere d'Ambasciata Massimo Carnelos.