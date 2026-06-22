circle x black
Cerca nel sito
 

Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini

22 giugno 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all'anno precedente. Un dato collegabile alla riduzione del numero delle donne in età fertile che si è gradualmente registrato nel nostro Paese e alla crescente infertilità maschile. Come si può intervenire, a livello pediatrico, di organizzazione sanitaria, di produzione e di supporto sociale? Qual è la rete a tutela? Sono queste le domande che hanno animato il confronto nel corso del panel 'Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini', nell'ambito della sesta edizione dell'evento Demografica, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese, nel ciclo di incontri Adnkronos Q&A. L'appuntamento a Palazzo dell'Informazione a Roma ha visto riuniti istituzioni, esperti e stakeholder di settore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping
News to go
Laureati, all'estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta in Italia
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza