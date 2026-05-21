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Aeroporti, firmato accordo su Milano Linate: Fast Confsal ritira lo sciopero del 5 luglio

L'intesa raggiunta introduce importanti miglioramenti per il personale e per l’organizzazione del lavoro

Aeroporto Linate - (Fotogramma/Ipa)
Aeroporto Linate - (Fotogramma/Ipa)
21 maggio 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fast Confsal comunica il ritiro dello sciopero di 24 ore programmato per il prossimo 5 luglio e riguardante il centro regionale di controllo dei voli di Milano, a seguito del raggiungimento di un accordo sindacale con Enav. L'intesa raggiunta introduce importanti miglioramenti per il personale e per l’organizzazione del lavoro, tra cui nuovi criteri per l’addestramento, una gestione più efficace delle ferie estive e invernali, procedure standardizzate per l’accesso ai corsi di formazione, nonché interventi di miglioramento degli arredi delle sale di riposo del Centro. Inoltre, in un’ottica di sostenibilità ambientale, viene garantita la possibilità di raggiungere l’aeroporto anche tramite mezzi pubblici, senza l’obbligo di utilizzare esclusivamente l’auto privata.

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Con questa decisione, Fast Confsal intende dare fiducia al nuovo corso avviato dal Consiglio di amministrazione di Enav, presieduto da Sandro Pappalardo, e dall'amministratore delegato Igor De Biasio, recentemente insediati. Il sindacato affida ai nuovi vertici la responsabilità di rilanciare il centro di controllo di Regione di Milano, nella prospettiva di vedere finalmente completati il nuovo centro e la nuova torre di controllo di Milano Linate, opere attese da anni.

"Fast Confsal e Confsal confermano insieme il proprio ruolo di sindacato responsabile e fortemente rappresentativo tra i controllori di volo, ribadendo che il ricorso allo sciopero resta una scelta da assumere, esclusivamente, quando ogni altra soluzione risulti impraticabile", dichiarano i segretari generali Serbassi e Margiotta.

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aeroporto Milano Linate sciopero Enav sindacato
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