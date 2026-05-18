Aeroporti, Stellato (Enav): "26 torri di controllo verranno remotizzate"

"Noi gestiamo 45 torri di controllo in 45 aeroporti in Italia. Oltre la metà di queste torri, 26, veranno remotizzate, quindi verranno ubicate 13 a Brindisi e 13 a Padova e da lì si gestiranno da remoto con l'uso di telecamere, realtà aumentata e Ai. Due sono state già costruite e sono operative, parliamo della torre di controllo di Brindisi e Perugia e piano piano verranno inserite in questi due hub. Questo per un semplice motivo: i piccoli aeroporti che hanno magari un traffico più basso hanno difficoltà ad avere un servizio h24 e se noi riusciamo a fare economia di scala e a inserire più torri di controllo in un hub e più controllori del traffico aereo ovviamemte diamo servizio più flessibile. E ad esempio riusciamo ad accendere una torre di controllo anche di notte quando un aeroporto piccolo di solito è chiuso". Così, intervenendo a Capri Talks ideato da Spin Factor, Simone Stellato, responsabile comunicazione esterna di Enav.