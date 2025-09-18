circle x black
Agricoltura: Giovoni, "La Dop Economy motore per biodiversità e imprese campane"

18 settembre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Campania Mater, la due giorni per l'agricoltura promossa dalla Regione Campania al Palazzo Reale di Napoli, l'esperta di comunicazione e marketing Chiara Giovoni ha sottolineato il ruolo della Dop Economy come leva di sviluppo e promozione delle eccellenze produttive campane. Con 55 riconoscimenti tra Dop e Igp, la biodiversità regionale rappresenta – ha detto – non solo etichette certificate, ma intere filiere imprenditoriali capaci di fare sistema e conquistare mercati internazionali. Al tavolo hanno partecipato imprenditori e rappresentanti di grandi aziende agroalimentari, ma Giovoni ha richiamato l'attenzione anche sul valore delle piccole realtà familiari e sull'importanza di consorzi, reti e sinergie per affrontare le sfide globali.

