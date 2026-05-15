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Agricoltura, Zaganelli (Crea): "Agricoltura da sempre protagonista di sostenibilità"

“la sostenibilità si deve tradurre non soltanto in una sostenibilità ambientale ma anche economica per i nostri agricoltori”

Maria Chiara Zaganelli - (Adnkronos)
Maria Chiara Zaganelli - (Adnkronos)
15 maggio 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’agricoltura è protagonista della sostenibilità in ogni sua fase, anche in quella di trasformazione del prodotto agricolo. Non voglio dire una frase ad effetto, ma l’agricoltura ha abbracciato il concetto della sostenibilità da sempre con i nostri agricoltori”. Lo ha detto oggi Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), durante l’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta all’interno della decima edizione del Food&Science Festival in corso di svolgimento a Mantova”.

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“La sostenibilità – spiega Zaganelli – è anche merito della tanta tecnologia e della possibilità di aver trasformato quello che è un campo di produzione di beni primari in un ecosistema digitale che, attraverso l'innovazione e la tecnologia, migliora le produzioni, l'impiego degli input produttivi e concorre a un risparmio delle risorse idriche e a un basso utilizzo dei fertilizzanti. Questo perché la sostenibilità si deve tradurre non soltanto in una sostenibilità ambientale ma anche economica per i nostri agricoltori”.

“La ricerca è un alleato fondamentale così come l’innovazione e la tecnologia. La ricerca può dare tante risposte, ad esempio come utilizzare al meglio gli input produttivi grazie alla sensoristica, ai droni e a tutti i sistemi di supporto decisionale. I dati satellitari sempre di più riescono a coniugare quello che l’agricoltore deve fare in maniera precisa e puntuale, senza spreco e soprattutto con un risparmio di costi che concorre ancora di più alla sostenibilità economica dell'attività agricola” conclude Zaganelli.

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sostenibilità agricoltura innovazione tecnologia
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