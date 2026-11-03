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AI, alla Camera il confronto su innovazione e nuove regole con il viceministro Valentini

Mercoledì 4 novembre a Palazzo San Macuto l'incontro promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi con l'Università Tor Vergata. Al centro il rapporto tra sviluppo tecnologico, tutela dei diritti e competitività. Tra i partecipanti rappresentanti di Meta, SAP ed Engineering

AI, alla Camera il confronto su innovazione e nuove regole con il viceministro Valentini
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03 novembre 2026 | 13.23
Redazione Adnkronos
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Regolamentare l'intelligenza artificiale senza soffocare l'innovazione, tutelare i diritti senza compromettere la competitività delle imprese e la capacità di ricerca. È questo il filo conduttore dell'incontro “Innovazione e IA: nuove regole, nuove opportunità”, in programma mercoledì 4 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alla Camera dei Deputati.

L'iniziativa è promossa dall'Osservatorio sul Diritto all'innovazione della Fondazione Luigi Einaudi, in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata, e riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per discutere le sfide poste dall'evoluzione dei modelli più avanzati di AI.

Il punto di partenza è una questione sempre più centrale nel dibattito europeo: come costruire un quadro normativo capace non soltanto di contenere i rischi delle nuove tecnologie, ma anche di favorirne lo sviluppo e l'adozione. Una sfida che riguarda la crescita economica, la ricerca scientifica e la capacità dell'Europa di competere con le altre grandi potenze tecnologiche.

“L'attività regolatoria non deve essere ispirata solo dalla paura”, sottolineano i promotori, richiamando la necessità di tutelare anche il diritto all'innovazione, come evidenziato dal Rapporto Draghi sulla competitività europea. L'obiettivo è individuare un equilibrio tra protezione dei cittadini, libertà di ricerca e opportunità offerte dall'AI, evitando che un eccesso di vincoli finisca per frenare lo sviluppo tecnologico.

Ad aprire i lavori saranno Giovanni Guzzetta, presidente dell'Osservatorio sul Diritto all'innovazione della Fondazione Luigi Einaudi, e Fabrizio Silvestri, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale dell'Università La Sapienza di Roma.

Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Flavio Arzarello di Meta, Alessandro Tommasi di FutureProofSociety, Alessandro Paoletti di SAP Italia e Marco Valentini di Engineering, portando il punto di vista delle imprese sulle opportunità e sulle implicazioni delle nuove regole per l'AI.

Le conclusioni saranno affidate al viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, a chiusura di un confronto che punta a mettere in relazione le esigenze della regolamentazione con quelle della competitività e dello sviluppo industriale.

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