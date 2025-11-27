Ai, Arzarello (Meta), 'Europa sia pronta per le sfide del futuro'

"Pensiamo che in Europa ci voglia più ambizione. Si è aperto un procedimento, che si chiama Omnibus, di revisione di alcuni regolamenti e rappresenta un inizio, ma non pensiamo che sia all'altezza delle sfide del futuro. Dobbiamo far sì che l'Europa sia pronta per le sfide del futuro. Per questo, per la revisione di Ai Act e Gdpr, noi chiediamo maggiore coraggio e maggiore ambizione". Sono le parole di Flavio Arzarello, public policy manager di Meta, alla terza edizione di Adnkronos Q&A - Intelligenza artificiale, che ha riunito a Palazzo dell'informazione a Roma esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell'impresa.