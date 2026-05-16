circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Barachini: "Deve essere strumento, lavoro umano resta centrale"

Alberto Barachini - (Foto Adnkronos)
Alberto Barachini - (Foto Adnkronos)
16 maggio 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale oggi è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente perchè dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L'intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguardo l'informazione. Bisogna fare si che l'intelligenza artificiale sia uno strumento ma resti la responsabilità editoriale e il lavoro umano, la verifica delle fonti e dell'affidabilità delle informazioni. Questo serve anche a ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini". Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'Editoria, conversando con Adnkronos a margine di Capri Talks, la 'due giorni' di confronto organizzata da Spin Factor a Capri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
intelligenza artificiale lavoro giornalistico informazione responsabilità editoriale
Vedi anche
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza