Ai: Bellucci (FdI), 'tecnologia a servizio dell'uomo'

28 febbraio 2026 | 14.41
"Governiamo la transizione tecnologica e l'intelligenza artificiale con la consapevolezza che l'uomo deve essere assolutamente in prima linea per regolare questo mercato, per esaltare le opportunità e per far sì che l'intelligenza artificiale sia sempre a servizio dell'uomo e non l'uomo servo dell'intelligenza artificiale". Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali intervenendo a Roma al convegno 'IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità' organizzato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

