Ai, Cannarsa (Sogei): "Per noi la sovranità digitale è nel governo dei dati"

"La sovranità digitale è per noi un tema che riguarda prevalentemente il governo dei dati: dall'acquisizione alla certificazione, alla conservazione e ovviamente alla loro protezione. I dati per noi sono funzionali a sviluppare tutte le nostre attività dalla dichiarazione dei redditi precompilata al concordato preventivo biennale. E adesso attueremo una serie di iniziative, anche con un ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma tutto si fonda sulla sovranità del dato. Per noi quello è la sovranità". Così l'amministratore delegato di Sogei Cristiano Cannarsa, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’, organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.

La sovranità del dato, prosegue Cannarsa, "è un tema che riguarda tutte le nostre amministrazioni, dal Mef in tutte le sue articolazioni, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia del Demanio. Un'attività che svolgiamo in maniera trasversale. Da un anno - riferisce - abbiamo un laboratorio di intelligenza artificiale che è il nostro centro di sviluppo e messa in onda di tutte le iniziative di intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato 6 framework: uno sulla parte documentale, uno sulla parte immagini, uno sulla parte dati, uno sulla parte 'assistente virtuale' e in particolare codice e web intelligence". E ancora: per Adm "abbiamo realizzato un sistema di nome 'Autentica', che riesce a individuare appunto la contraffazione di prodotti del made in Italy", conclude.