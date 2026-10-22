circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Cannarsa (Sogei): "Per noi la sovranità digitale è nel governo dei dati"

Cristiano Cannarsa - (Adnkronos)
Cristiano Cannarsa - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sovranità digitale è per noi un tema che riguarda prevalentemente il governo dei dati: dall'acquisizione alla certificazione, alla conservazione e ovviamente alla loro protezione. I dati per noi sono funzionali a sviluppare tutte le nostre attività dalla dichiarazione dei redditi precompilata al concordato preventivo biennale. E adesso attueremo una serie di iniziative, anche con un ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma tutto si fonda sulla sovranità del dato. Per noi quello è la sovranità". Così l'amministratore delegato di Sogei Cristiano Cannarsa, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’, organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.

La sovranità del dato, prosegue Cannarsa, "è un tema che riguarda tutte le nostre amministrazioni, dal Mef in tutte le sue articolazioni, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia del Demanio. Un'attività che svolgiamo in maniera trasversale. Da un anno - riferisce - abbiamo un laboratorio di intelligenza artificiale che è il nostro centro di sviluppo e messa in onda di tutte le iniziative di intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato 6 framework: uno sulla parte documentale, uno sulla parte immagini, uno sulla parte dati, uno sulla parte 'assistente virtuale' e in particolare codice e web intelligence". E ancora: per Adm "abbiamo realizzato un sistema di nome 'Autentica', che riesce a individuare appunto la contraffazione di prodotti del made in Italy", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza