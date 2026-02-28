circle x black
Cerca nel sito
 

Ai: D'ascenzo (Inail), 'coniugare addestramento pratico con specifico ambiente di lavoro'

28 febbraio 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La formazione è sempre più mirata, centrata e, soprattutto, pratica. Se la parte teorica mantiene una struttura trasversale, ciò che conta davvero è coniugare l'addestramento pratico con lo specifico ambiente di lavoro. È una visione che sostengo da tempo: la formazione deve essere cucita sul singolo e sull'attività che svolge. Poter utilizzare simulazioni ed elaborare rapidamente i dati permette al lavoratore di rendersi perfettamente conto dei pericoli reali". Così Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail, al termine della giornata "IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità", svoltasi a Roma e organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail, per promuovere un confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e mondo della ricerca su strategie e strumenti concreti a tutela di chi lavora.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza