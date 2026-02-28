Ai: D'ascenzo (Inail), 'coniugare addestramento pratico con specifico ambiente di lavoro'

"La formazione è sempre più mirata, centrata e, soprattutto, pratica. Se la parte teorica mantiene una struttura trasversale, ciò che conta davvero è coniugare l'addestramento pratico con lo specifico ambiente di lavoro. È una visione che sostengo da tempo: la formazione deve essere cucita sul singolo e sull'attività che svolge. Poter utilizzare simulazioni ed elaborare rapidamente i dati permette al lavoratore di rendersi perfettamente conto dei pericoli reali". Così Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail, al termine della giornata "IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità", svoltasi a Roma e organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail, per promuovere un confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e mondo della ricerca su strategie e strumenti concreti a tutela di chi lavora.