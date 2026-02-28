circle x black
Ai, Dellacasa Bellingegni (Centro Protesi Inail): 'mano protesica Hannes unica nel suo movimento'

28 febbraio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La mano protesica Hannes è un dispositivo medico vero e proprio. È stata migliorata negli anni, è stato ingegnerizzato tutto quanto quello che è il design e l'unicità del movimento della mano robotica. La sua singolare meccanica e la flessibilità che ogni singolo dito ha per questa mano permette dei movimenti estremamente fluidi e compatibili con quelli che sono i reali movimenti di una mano naturale" Sono le parole di Alberto Dellacasa Bellingegni, impiegato tecnico al Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, in occasione della giornata organizzata a Roma dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail, per promuovere un confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e mondo della ricerca su strategie e strumenti concreti a tutela di chi lavora.

