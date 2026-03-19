Ai e Sicurezza, A Mestre prova di Autostrade Stato e Cav per nuovi sistemi antincendio

Intelligenza artificiale e tecnologie avanzate al servizio della sicurezza della rete autostradale.

È questo il focus dell’esercitazione operativa promossa da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – Cav per sperimentare sul campo nuovi sistemi digitali dedicati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nelle gallerie. Nel corso della mattinata è stato simulato un incendio in galleria sull’A4 Passante di Mestre, con attività dimostrative presso il sottopasso San Silvestro e l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia Mestre. Una prova operativa che ha consentito di testare un sistema basato su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di individuare tempestivamente i segnali di incendio, come la presenza di fumo, e attivare procedure di intervento più rapide ed efficaci, supportate anche da tecnologie robotiche per le operazioni di emergenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato – in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale - attraverso Strive, la piattaforma dedicata allo sviluppo e alla sperimentazione di progetti innovativi per la gestione delle infrastrutture autostradali. L’obiettivo è rendere la rete sempre più sicura, smart e innovativa grazie all’impiego integrato di sensori avanzati, sistemi di monitoraggio digitale e analisi dei dati in tempo reale per infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie. Tecnologie come droni, robot e sistemi di ispezione digitali, integrati con l’intelligenza artificiale, consentono infatti controlli più rapidi e accurati e rafforzano la capacità di prevenzione e gestione del rischio, migliorando la sicurezza per gli utenti della strada e l’efficacia degli interventi dei soccorritori.

"Il Veneto si conferma laboratorio d’avanguardia nell’innovazione infrastrutturale. Questa sperimentazione dimostra come l’intelligenza artificiale sia un alleato concreto per innalzare gli standard di sicurezza sulla nostra rete: integrare tecnologie predittive e sistemi robotici significa accorciare i tempi di reazione e, soprattutto, tutelare la vita di chi viaggia e degli operatori del soccorso. La sinergia tra CAV, braccio operativo della Regione, Autostrade dello Stato e Vigili del Fuoco rappresenta il modello vincente per trasformare le nostre arterie in infrastrutture sempre più smart, resilienti e interconnesse”, ha evidenziato Marco Zecchinato, Assessore alla Cooperazione Interregionale - Governo del Territorio - Infrastrutture - Enti Locali e Riordino Territoriale della Regione Veneto.

“I Vigili del fuoco sono sempre disponibili per testare e verificare sistemi e tecnologie che possano aiutare nelle attività di soccorso così da migliorare e rendere più rapido il loro intervento”, ha detto Cristina D’Angelo, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco delle Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige.

“Autostrade dello Stato scende in campo con l’innovazione al servizio e sicurezza viaggiano di pari passo. La nostra sfida è rendere la rete autostradale più intelligente, innovativa, efficiente e sicura. La tecnologia e l’IA permettono di anticipare eventuali criticità e di intervenire tempestivamente, diventando uno strumento concreto per proteggere gli utenti che viaggiano, gli addetti ai lavori e i soccorritori e chi lavora sulle infrastrutture”, ha dichiarato Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato.

“Siamo lieti di aver organizzato questo evento, che mette in primo piano la sicurezza e l’innovazione sulle nostre infrastrutture. Testare nuove tecnologie ci aiuta a intervenire più velocemente e a rendere la rete autostradale più sicura”, ha sottolineato Maria Rosaria Anna Campitelli, Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Venete.