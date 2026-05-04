Oggi la comunicazione ufficiale dell'impossibilità di allestire il padiglione nazionale
La Repubblica Islamica dell’Iran non parteciperà alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte, dal titolo 'In Minor Keys' di Koyo Kouoh (9 maggio - 22 novembre 2026). Lo rende noto la Biennale di Venezia dopo che oggi, lunedì 4 maggio, è "giunta comunicazione" ufficiale dell'impossibilità di allestire il padiglione nazionale.
L'Iran aveva annunciato la sua presenza a Venezia a febbraio prima dello scoppio della guerra e in quell'occasione aveva reso noto che il commissario della partecipazione era Aydin Mahdizadeh Tehrani.
La lista ufficiale comprende ora 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles, sopraggiunte dopo l’annuncio del 4 marzo scorso.