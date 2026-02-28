Ai, Fiori (Inail): 'innovare perché sia davvero a servizio dell'uomo'

"Il tema dell'intelligenza artificiale non può essere affrontato da un solo Paese. Servono innovazione tecnologica e regole oltre alla capacità di fare in modo che questa innovazione diventi al servizio dell'uomo e non il contrario". Così Marcello Fiori, direttore generale dell'Inail, in occasione del convegno "IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità", organizzata a Roma dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail, per promuovere un confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e mondo della ricerca su strategie e strumenti concreti a tutela di chi lavora.