Ai, Rossi (Ucbm): "per recuperare ritardo serve azione sistemica di università, imprese e istituzioni"

"Nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale, noi siamo in ritardo e il collo di bottiglia è diventato il capitale umano e le competenze. Alla luce di ciò, non rimane che fare un'azione sistemica. Università, imprese e istituzioni devono lavorare insieme per formare laureati che abbiano le competenze necessarie ad affrontare queste sfide". Lo ha detto Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale università Campus Bio-Medico di Roma, partecipando al convegno organizzato nella capitale da Unindustria, in collaborazione con Università Campus-biomedico di Roma, 'Future skills - Capitale umano e Ai per il lavoro che cambia. Dove formazione e impresa si incontrano'.