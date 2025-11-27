Ai: Sacco, 'ChatGpt ha fatto registrare numeri pazzeschi'

"Quello dell'intelligenza artificiale è un fenomeno che sta partendo, come dicono i numeri, soprattutto, da lato consumer. Si tratta di numeri pazzeschi, sono 850 milioni i visitatori medi al mese per la sola ChatGpt. Sta crescendo tutto velocemente, oggi ChatGpt è il quinto sito per numero di visite complessive e lo è diventato in soli tre anni.". Lo spiega Francesco Sacco, professore di digital economy presso l'università dell'Insubria e Sda Bocconi, alla convention organizzata da Cto Italy e svoltasi a Roma, dal titolo 'La Ripartenza'.