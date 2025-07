Lucy, la nostra paleoantenata "si stupisce che oggi si metta in discussione il valore delle carni", per questo "è il nostro senso critico, ci guida in un viaggio scientifico, oltre l'ideologia. Le proteine animali restano fondamentali per una dieta equilibrata e per vivere in salute". Così Pietro Paganini alla presentazione, a Roma, del volume 'A spasso con Lucy', su virtù e valore delle proteine animali.