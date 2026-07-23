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Alis, insediata a Parma nuova commissione tecnica rigenerazione urbana

Alla presenza di oltre 30 aziende associate definita la roadmap

ALIS - Rigenerazione urbana a Parma - (Ufficio stampa)
ALIS - Rigenerazione urbana a Parma - (Ufficio stampa)
23 luglio 2026 | 14.55
Sibilla Bertollini
LETTURA: 2 minuti

Si è riunita questa mattina presso la sede dell’Interporto di Parma Cepim la Commissione Tecnica 'Rigenerazione Urbana' di Alis. All’incontro di insediamento, a cui hanno partecipato oltre 30 imprese associate ad Alis, ha preso parte anche il presidente di Uir – Unione Interporti Riuniti, Gianpaolo Serpagli, che ha portato il proprio saluto ai componenti della Commissione in qualità anche di presidente dell’Interporto di Parma. “Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al Presidente Gabriele Barucco e a tutti i componenti della Commissione. Questo organismo sarà chiamato ad affrontare ed approfondire temi di grande importanza per la nostra Associazione, con l’obiettivo di sviluppare proposte e progettualità innovative in un settore strategico per la competitività del Paese. La rigenerazione urbana, applicata in particolare ai porti e agli interporti, rappresenta una leva fondamentale per coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale e qualità della vita dei territori”, ha dichiarato Guido Grimaldi, presidente di ALIS.

Nel corso della riunione sono stati condivisi gli obiettivi strategici, le priorità operative e le linee di lavoro che guideranno l’attività della Commissione nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai temi della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile delle infrastrutture logistiche e della valorizzazione del sistema integrato di porti e interporti. “L’insediamento della Commissione rappresenta l’avvio di un percorso di confronto e collaborazione che coinvolgerà tutte le imprese associate interessate ed operative in questi ambiti, oggi più che mai centrali per l’intero sistema logistico, così come gli stakeholder del settore ed i nostri partner strategici come gli interporti. Per questo desidero ringraziare il Presidente di Alis Guido Grimaldi per la fiducia accordatami con questa nomina e il Presidente di Uir Gianpaolo Serpagli per la sua presenza all’incontro odierno. Insieme ai soci che compongono la Commissione ci impegneremo per individuare soluzioni concrete e modelli innovativi capaci di valorizzare il ruolo strategico degli hub logistici come motori di sviluppo, integrazione territoriale e transizione sostenibile”, ha affermato Gabriele Barucco, socio consigliere di Alis e presidente della Commissione Rigenerazione Urbana.

La giornata si è conclusa con una visita alle strutture dell’Interporto di Parma e con un momento di networking tra i partecipanti, confermando la volontà comune di avviare un percorso condiviso volto a rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema logistico nazionale.

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Tag
Rigenerazione urbana Sviluppo sostenibile Competitività del Paese Logistica Infrastrutture Porti e interporti
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