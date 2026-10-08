circle x black
Cerca nel sito
 

Allarme costi energia per Asl e ospedali, Fiaso: "Prezzi in aumento, monitorare l’impatto sulla sanità"

Caltagirone (Fiaso): "Nel primo semestre del 2026, infatti, il costo dell’elettricità è cresciuto in media del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche il gas mostra un segnale da tenere sotto osservazione: a giugno il prezzo risulta superiore del 20,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Siamo comunque lontani dai livelli eccezionali del 2022"

OSPEDALE POLICLINICO, (ENRICO BRANDI, MILANO - 2015-07-03) - FOTOGRAMMA
OSPEDALE POLICLINICO, (ENRICO BRANDI, MILANO - 2015-07-03) - FOTOGRAMMA
08 ottobre 2026 | 13.41
Francesco Maggi
LETTURA: 2 minuti

“Stiamo registrando nuovi aumenti dei prezzi dell’energia, con possibili ripercussioni sui bilanci delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Nel primo semestre del 2026, infatti, il costo dell’elettricità è cresciuto in media del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche il gas mostra un segnale da tenere sotto osservazione: a giugno il prezzo risulta superiore del 20,4% rispetto allo stesso mese del 2025, anche se tra maggio e giugno la crescita è stata sostanzialmente contenuta, indicando una stabilizzazione dopo il rialzo primaverile. Siamo comunque lontani dai livelli eccezionali del 2022 e non c’è motivo di creare allarmismi. È però necessario monitorare fin da subito l’impatto dei rincari sui costi delle Aziende”. Lo afferma all'Adnkronos Salute Alessandro Caltagirone, vicepresidente Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) con delega all’energia e alla transizione ecologica.

“L’impatto può variare sensibilmente da un’azienda all’altra, in funzione dei consumi, dei contratti e delle modalità di approvvigionamento. Per questo stiamo lavorando alla raccolta di dati omogenei e confrontabili, indispensabili per distinguere l’effetto dell’aumento dei prezzi da quello legato ai livelli di attività - conclude - Il tema dell’energia non può essere affrontato soltanto come un’emergenza di costo: deve diventare anche un elemento centrale nella programmazione e nella gestione delle Aziende sanitarie”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
costi energia asl e ospedali costi energia Fiaso Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza