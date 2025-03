Alperia: "neutralità climatica entro il 2040"

"L'obiettivo di Alperia è accompagnare i propri clienti nella transizione energetica affiancandoli in questo percorso." Sono le parole di Alessandro Randon Amministratore delegato di Alperia Smart Services intervenuto a Rimini alla fiera Key Energy e Transition Expo. " La direzione è chiara, i pilastri della strategia di Alperia sono sostenibilità, consolidamento e innovazione, in particolare puntiamo a differenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ad aumentare la quota di energia rinnovabile, gas CO2 compensato in energia venduta e a perseguire l'efficienza energetica e la decarbonizzazione. Miriamo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 con un anticipo di 10 anni rispetto alle direttive europee." ha concluso Randon