circle x black
Cerca nel sito
 

Ambiente, Cop17 biodiversità: sottosegretario Barbaro (Mase) in Armenia

Claudio Barbaro - (Ipa)
Claudio Barbaro - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro sarà a Erevan, in Armenia, dal 26 al 28 ottobre per rappresentare l’Italia al Segmento di Alto Livello della Cop17 della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd). Lo rende noto il Mase.

Domani Barbaro parteciperà al ricevimento ministeriale sul Fungal Conservation Pledge, dove annuncerà l’adesione dell’Italia all’iniziativa, e al lancio della Piattaforma di Yerevan per le montagne e i connessi ecosistemi d’acqua dolce. Mercoledì 28 sarà impegnato nel bilaterale con la segretaria esecutiva della Cbd, Astrid Schomaker, e interverrà alla plenaria del Segmento di Alto Livello.

“La biodiversità non è un tema settoriale: è la base della nostra sicurezza alimentare e idrica, della salute, della resilienza ai cambiamenti climatici e della prosperità economica. Per questo l’Italia arriva a Erevan con un messaggio chiaro: gli impegni assunti con il Quadro globale di Kunming-Montreal devono tradursi in risultati concreti e duraturi, dunque in questi due giorni, in Armenia, confermeremo il nostro impegno a favore di un’attuazione efficace del Quadro, perché siamo pronti a lavorare con tutti i partner, affinché la tutela della natura sia un impegno condiviso e un investimento per il futuro”, dichiara Barbaro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza