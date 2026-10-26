Ambiente, Cop17 biodiversità: sottosegretario Barbaro (Mase) in Armenia

Il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro sarà a Erevan, in Armenia, dal 26 al 28 ottobre per rappresentare l’Italia al Segmento di Alto Livello della Cop17 della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd). Lo rende noto il Mase.

Domani Barbaro parteciperà al ricevimento ministeriale sul Fungal Conservation Pledge, dove annuncerà l’adesione dell’Italia all’iniziativa, e al lancio della Piattaforma di Yerevan per le montagne e i connessi ecosistemi d’acqua dolce. Mercoledì 28 sarà impegnato nel bilaterale con la segretaria esecutiva della Cbd, Astrid Schomaker, e interverrà alla plenaria del Segmento di Alto Livello.

“La biodiversità non è un tema settoriale: è la base della nostra sicurezza alimentare e idrica, della salute, della resilienza ai cambiamenti climatici e della prosperità economica. Per questo l’Italia arriva a Erevan con un messaggio chiaro: gli impegni assunti con il Quadro globale di Kunming-Montreal devono tradursi in risultati concreti e duraturi, dunque in questi due giorni, in Armenia, confermeremo il nostro impegno a favore di un’attuazione efficace del Quadro, perché siamo pronti a lavorare con tutti i partner, affinché la tutela della natura sia un impegno condiviso e un investimento per il futuro”, dichiara Barbaro.