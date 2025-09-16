Ambiente: presentato a Roma docufilm "World Without Cows" per riflettere su ipotesi ed effetti di un mondo senza allevamento

"Cosa succederebbe davvero se si smettesse di allevare?". E' da questa domanda che inizia 'World Without Cows', il docufilm prodotto dall'organizzazione americana Planet of Plenty, un progetto di Alltech che punta a promuovere un'agricoltura sostenibile e un sistema alimentare equo e rigenerativo, con un occhio di riguardo per gli aspetti ambientali, sociali ed economici. Due giornalisti pluripremiati, Michelle Michael e Brandon Whitworth, hanno realizzato il documentario, dopo aver trascorso circa tre anni in 40 Paesi del mondo per intervistare scienziati, accademici, agricoltori e molti altri al fine di osservare da vicino l'impatto sociale, finanziario, nutrizionale e ambientale delle mucche e per esplorare le possibili ripercussioni di un mondo senza di loro. Il docufilm è stato presentato presso la Camera dei Deputati a Roma su iniziativa dell'On. Fabrizio Benzoni, Membro Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e di Caterina Avanza - Responsabile agricoltura di Azione e Segretaria generale dell'intergruppo zootecnia sostenibile del Parlamento Europeo.