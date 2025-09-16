circle x black
Cerca nel sito
 

Ambiente: presentato a Roma docufilm "World Without Cows" per riflettere su ipotesi ed effetti di un mondo senza allevamento

16 settembre 2025 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Cosa succederebbe davvero se si smettesse di allevare?". E' da questa domanda che inizia 'World Without Cows', il docufilm prodotto dall'organizzazione americana Planet of Plenty, un progetto di Alltech che punta a promuovere un'agricoltura sostenibile e un sistema alimentare equo e rigenerativo, con un occhio di riguardo per gli aspetti ambientali, sociali ed economici. Due giornalisti pluripremiati, Michelle Michael e Brandon Whitworth, hanno realizzato il documentario, dopo aver trascorso circa tre anni in 40 Paesi del mondo per intervistare scienziati, accademici, agricoltori e molti altri al fine di osservare da vicino l'impatto sociale, finanziario, nutrizionale e ambientale delle mucche e per esplorare le possibili ripercussioni di un mondo senza di loro. Il docufilm è stato presentato presso la Camera dei Deputati a Roma su iniziativa dell'On. Fabrizio Benzoni, Membro Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e di Caterina Avanza - Responsabile agricoltura di Azione e Segretaria generale dell'intergruppo zootecnia sostenibile del Parlamento Europeo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza