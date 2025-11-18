Amigoni: " al Bite il cibo del futuro"

"Il cibo del futuro in Bite vogliamo che nasca innanzitutto dalla comprensione. dei bisogni delle persone del futuro, ci stiamo chiedendo e ci chiediamo come tra 5 o 10 anni le persone consumeranno il cibo". Sono le parole di Michele Amigoni, Responsabile RDQ del Gruppo Barilla durante l'inaugurazione di Bite il Barilla Innovation &Technology Experience, il nuovo Innovation Center che sorge a Parma. "Nel cercare di dare esperienze che rimangano sempre di gusto eccellente e memorabile e accessibili da un punto di vista di prezzo, da lì cercheremo di sviluppare le nuove tecnologie, le nuove soluzioni, partendo dagli ingredienti e dai processi di trasformazione per realizzare queste nuove soluzioni.