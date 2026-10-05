Amphora sceglie l’Italia per la sua espansione

Dopo una crescita del 5.805% in quattro anni e il riconoscimento nel Deloitte Technology Fast 50 Spain 2026, Amphora punta sul mercato italiano per accompagnare la crescita internazionale dei brand e-commerce. Fondata a Barcellona nel 2020 da Adrià Cortés, Joaquim Sant e Joan Tresserras, Amphora nasce proprio dall'osservazione di un'esigenza sempre più diffusa: permettere ai brand digitali di crescere senza che la complessità operativa rallenti il loro sviluppo. Oggi l'azienda combina tecnologia proprietaria, fulfillment e una rete internazionale di hub logistici per offrire una gestione integrata di ordini, inventario, spedizioni e resi. In pochi anni Amphora è diventata una delle realtà europee a più rapida crescita nel proprio settore. L'azienda ha superato i 40 milioni di euro di fatturato, supporta oltre 500 brand e gestisce una rete logistica internazionale superiore ai 100.000 metri quadrati.

Questo percorso le è valso il primo posto nel Deloitte Technology Fast 50 Spain 2026, con una crescita del 5.805% in quattro anni. Secondo una ricerca McKinsey dedicata alle consegne e-commerce, infatti, oltre l’80% dei consumatori è disposto ad attendere tra quattro e sette giorni per ricevere un prodotto, purché la spedizione sia gratuita. Il rispetto della data promessa viene inoltre considerato più importante della velocità stessa, mentre oltre il 65% degli intervistati dichiara che potrebbe abbandonare il carrello in presenza di politiche di reso poco flessibili. Attraverso la gestione di oltre 500 brand e-commerce, Amphora osserva ogni giorno le sfide che le aziende affrontano quando passano da una dimensione nazionale a una presenza internazionale e si rivolge in particolare a brand e-commerce che stanno crescendo rapidamente e che hanno bisogno di una struttura logistica in grado di adattarsi a: aumento dei volumi; picchi di domanda; maggiore complessità operativa; apertura di nuovi mercati; crescita internazionale.

Amphora in Italia sta consolidando una presenza locale con infrastruttura, capacità operativa e una visione di lungo periodo. La società ha aperto centri logistici a Roma e Milano, che le permettono di offrire ai brand e-commerce una presenza locale reale e una maggiore prossimità operativa. Questa presenza si inserisce all’interno di una rete europea di hub strategici, che comprende anche Barcellona e Polonia, pensata per accompagnare i brand e-commerce nella loro crescita cross-border. Il modello combina prossimità locale e capacità operativa europea, aiutando i brand a crescere oltre il proprio mercato domestico. Amphora offre servizi di fulfillment per e-commerce, che coprono la gestione operativa della logistica, dalla ricezione e gestione dello stock alla preparazione degli ordini e alla spedizione. Il servizio è pensato per brand che cercano una soluzione capace di crescere insieme al proprio business. Accanto ai servizi operativi, Amphora dispone di tecnologia proprietaria per la gestione della logistica e del magazzino.

La suite logistica per e-commerce permette ai brand di avere maggiore: visibilità sulle operazioni; controllo sullo stock; tracciabilità; efficienza nella gestione logistica; capacità di coordinare operazioni sempre più complesse. La suite può essere descritta come una soluzione verticale di gestione logistica e di magazzino pensata specificamente per le esigenze dell’e-commerce. Uno degli elementi distintivi del modello Amphora è l’integrazione tra infrastruttura logistica e tecnologia. L’azienda non propone quindi solamente capacità di magazzino o software, ma un modello integrato in cui tecnologia e operations lavorano insieme per supportare la crescita dei clienti.

Adrià Cortés, tra i fondatori di Amphora commenta: "Abbiamo scelto l’Italia perché il prodotto italiano è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Esiste già un valore molto forte legato ai brand italiani, alla qualità e alla loro capacità di distinguersi a livello internazionale. Il nostro obiettivo è metterci a disposizione di questi brand e aiutarli a trasformare questo potenziale in crescita concreta, soprattutto attraverso l’e-commerce, che sta diventando un canale sempre più strategico per il futuro del business. Vogliamo supportarli con una struttura logistica flessibile e scalabile, capace di accompagnarli nella crescita sia in Italia sia sui mercati internazionali". Nel mercato italiano, aggiunge, "vediamo una grande opportunità nell’accompagnare i brand italiani nel loro percorso di internazionalizzazione, rendendo più semplice ed efficiente l’accesso a mercati strategici come l’Europa e gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, crediamo molto in un modello di partnership vicino al modo di fare impresa italiano: relazioni solide, attenzione alle esigenze specifiche del brand e grande flessibilità. Il valore aggiunto di Amphora è unire questa vicinanza a una visione internazionale, mettendo a disposizione infrastruttura, tecnologia e competenze per supportare la crescita anche fuori dai confini nazionali".