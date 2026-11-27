“Abbiamo sviluppato un percorso ad hoc e oggi portiamo i risultati: oltre 14 mila funzionari degli enti locali formati, in grado quindi di affrontare la complessità della transizione energetica”. Lo ha detto Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse - Gestore dei servizi energetici, in occasione della consegna del 'Premio Vivi 2026 - Territori vivibili per la transizione energetica', assegnato nell’ambito della 43ma Assemblea annuale Anci a Verona. Il tema di questa edizione è 'La transizione energetica diventa amministrazione quotidiana'.

“Siamo all’Assemblea generale Anci 2026 e parliamo in particolare del lavoro che Gse sta facendo a fianco dei Comuni italiani", prosegue Vigilante. "Ci sono diverse prospettive che vedono i Comuni impegnati ed è necessario che i funzionari comunali siano informati e formati sui meccanismi della transizione energetica”, conclude.