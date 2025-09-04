circle x black
Un francobollo dedicato ad... Anitra Wc: l'omaggio della Posta svizzera

La particolare bottiglia che ha rivoluzionato la pulizia del bagno è protagonista della nuova serie di francobolli

04 settembre 2025 | 11.14
Redazione Adnkronos
La Posta Svizzera rende ancora una volta omaggio al genio creativo elvetico con una nuova serie di francobolli speciali. Questa volta ad essere protagonista è l'iconica Anitra Wc, la particolare bottiglia che ha rivoluzionato la pulizia del bagno. Era il 1980 quando Walter Düring-Orlob, della Düring Ag, azienda familiare di Dällikon (Zh), decise di realizzare un prodotto per la pulizia capace di raggiungere anche la parte nascosta sotto il bordo del Wc. Nacque così la bottiglia dalla forma ricurva, simile al collo di un’anatra, che con un gesto intuitivo permette di pulire facilmente ogni angolo del sanitario.

Brevettata in Svizzera, l’Anitra Wc è diventata un’icona globale, simbolo di praticità e innovazione, come si legge nel blog della Posta. Oggi, questo esempio di design funzionale viene celebrato con un francobollo unico, arricchito da una speciale vernice profumata al fresco aroma di agrumi, che richiama l’essenza stessa dell’Anitra Wc. L’emissione si inserisce nella tradizione della Posta Svizzera di valorizzare le invenzioni nazionali che hanno conquistato il mondo, unendo funzionalità e creatività.

Accanto a questo tributo, la Posta dedica un francobollo anche all’artista svizzero Jean Tinguely, maestro dell’arte cinetica: l’omaggio al friburghese completa la serie, celebrando l’arte e l’innovazione che definiscono il patrimonio culturale del Paese. I nuovi francobolli sono già disponibili per l’acquisto.

