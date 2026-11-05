Arienti (Erion): "In Italia si raccoglie solo il 35% dei Raee"

"I Raee sono particolarmente importanti perché contengono materie prime di cui il nostro Paese e l'Europa intera è povera. Quindi è importante fare la raccolta differenziata e riciclarli. Ma se siamo bravi a riciclare, non altrettanto a raccogliere. La Comunità Europea impone a tutti gli Stati membri di arrivare a una raccolta pari al 65% di quanto viene immesso sul mercato, cioè di quanto viene venduto nel triennio precedente. In Italia siamo attorno al 35%, quindi c'è tantissima strada da fare". Così Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.