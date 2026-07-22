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Assegno inclusione, dal primo agosto al via domande rinnovo

La richiesta può essere inoltrata sia dallo stesso richiedente che da componente maggiorenne del nucleo familiare

L'Inps - Ipa/Fotogramma
L'Inps - Ipa/Fotogramma
23 luglio 2026 | 00.05
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

A luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari che, dopo aver presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025, hanno percepito il beneficio senza interruzioni nei dodici mesi precedenti. A partire dal primo agosto 2026, gli stessi nuclei familiari potranno presentare una nuova domanda di rinnovo per continuare a beneficiare della misura. Lo dice l'Inps in una nota.

L’istituto ricorda che i nuclei familiari con una domanda Adi “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità per le domande iniziali o della dodicesima mensilità in caso di rinnovo. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.

La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dallo stesso richiedente della precedente domanda conclusa, sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Le indicazioni fornite dall’Inps si inseriscono nel percorso di continuità della misura e sono finalizzate a garantire una corretta gestione delle domande e dei pagamenti, evitando ritardi o rigetti dovuti alla presentazione anticipata delle istanze. Per ulteriori informazioni e per conoscere nel dettaglio le modalità operative, è possibile consultare il messaggio Inps n. 2437 del 22 luglio 2026.

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assegno inclusione assegno inclusione rinnovo domande rinnovo assegno inclusione quando scade assegno inclusione
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