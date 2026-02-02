circle x black
Assegno unico 2026, in arrivo gli aumenti: quando arrivano, tabelle Inps

Il nuovo Isee specifico per le prestazioni assistenziali entrerà in vigore da marzo. Nel frattempo dal primo gennaio di quest'anno, le soglie Isee sono state rivalutate all’1,4% per adeguarsi all’inflazione

Una famiglia - ()
Una famiglia - (123Rf)
02 febbraio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Assegno unico universale in aumento dell'1,4% a partire da febbraio 2026. L'Inps ha pubblicato i nuovi importi rivalutati secondo l'adeguamento annuale al costo della vita. Innanzitutto è necessario rinnovare l’Isee. Da marzo 2026, in assenza di un Indicatore della Situazione economica equivalente valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati.

Questo sostegno economico per le famiglie con figli a carico viene erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.

Gli aumenti

Il nuovo Isee specifico per le prestazioni assistenziali entrerà in vigore da marzo 2026. Nel frattempo dal primo gennaio di quest'anno, le soglie Isee sono state rivalutate all’1,4% per adeguarsi all’inflazione. Grazie a questa rivalutazione, l'importo massimo per Isee fino a 17.468,51 euro diventa di 204,4 euro al mese per figlio, l'importo minimo oltre 46.582,71 euro di Isee circa 58,5 euro al mese per figlio.

Le soglie Isee vengono così aggiornate:

Prima fascia: fino a 17.468,51 euro

Fascia decrescente: da 17.468,51 a 46.582,71 euro

Oltre questa soglia spetta l’importo minimo

Inoltre, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito), in presenza di determinati requisiti sussistono le seguenti maggiorazioni:

a) nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno:

per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

b) nuclei familiari con almeno tre figli e Isee, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (46.582,71 euro per l’anno 2026): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%;

c) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.

