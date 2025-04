Maurizio Cheli, noto astronauta e pilota collaudatore italiano, ha ricevuto una laurea honoris causa dalla University of West London, ateneo specializzato nel trasporto aereo. Il riconoscimento gli è stato conferito "per il suo straordinario contributo all'esplorazione spaziale, all'aviazione e all'innovazione". Durante la cerimonia, Cheli ha parlato a un pubblico di studenti, docenti e personalità del settore dell'aviazione britannica, condividendo le sue esperienze e riflessioni su una carriera straordinaria.

Cheli è stato il primo italiano selezionato come astronauta dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e ha volato su una missione Shuttle della Nasa nel 1996. Successivamente, è stato pilota di test per l'Eurofighter, il caccia da combattimento sviluppato in Italia, continuando la sua carriera come imprenditore.

L'evento di Londra è stato realizzato in collaborazione con il Lord Byron College di Bari e con la Regione Puglia, rappresentata dal Direttore dello Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio, che ha illustrato gli investimenti della regione in ambito aerospaziale.