Atitech-Airbus Defence, firmato l’accordo per la manutenzione di aerei militari

22 ottobre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Airbus Defence and Space, la divisione di Airbus Group responsabile per i prodotti e servizi nel settore della difesa e dello spazio, e Atitech, la più grande Mro del mercato Emea, hanno firmato un accordo quadro per una collaborazione strategica nella manutenzione, riparazione e revisione di aerei militari Airbus. Atitech, con sedi a Napoli, Roma e Olbia, e un portafoglio di oltre 100 clienti tra compagnie aeree, enti governativi, lessors e proprietari di business jet, amplia così la propria offerta estendendola al settore militare, mentre già fornisce servizi di manutenzione agli aeromobili commerciali Airbus. L'accordo rafforza l'obiettivo di Airbus Defence and Space di potenziare la catena di fornitura dei servizi all'interno dell'ecosistema della difesa europea, garantendo l’operatività a lungo termine delle flotte dei clienti Airbus attraverso una collaborazione industriale strategica. A firmare l'intesa sono stati Felipe Steinmetz, Responsabile Commodity e Project Supply Manager Services di Airbus Defence and Space, e Gianni Lettieri, Presidente e Ceo di Atitech, durante la conferenza Mro Europe tenutasi a Londra.

"Questa nuova intesa rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di crescita e diversificazione", sottolinea Gianni Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di Atitech. "Siamo orgogliosi di collaborare con Airbus Defence and Space anche per la fornitura di servizi di alta qualità ai clienti militari, contribuendo alla sicurezza e alla difesa europea. L'accordo rappresenta, inoltre, un importante riconoscimento della nostra capacità di lavorare a livello internazionale e di contribuire alla cooperazione europea nel settore della difesa, e siamo convinti che la nostra esperienza e competenza tecnica ci permetteranno di offrire soluzioni innovative e personalizzate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti militari”.

