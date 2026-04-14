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Attacco hacker contro Booking, rubati dati su prenotazioni: scatta avviso agli utenti

Una delle principali piattaforme digitali al mondo per la prenotazione di alloggi ha subito un furto di dati. L'azienda: "Attività sospette legate all’accesso non autorizzato ad alcune informazioni, intervento tempestivo"

Turisti in partenza - Fotogramma
Turisti in partenza - Fotogramma
14 aprile 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Attacco hacker contro Booking.com, una delle principali piattaforme digitali al mondo per la prenotazione di alloggi. L'azienda che è stata fondata nel 1996 ad Amsterdam, in Olanda, infatti, ha subito un furto di dati.

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"Recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti", spiega Booking. "Non appena individuata l’anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla. Abbiamo inoltre aggiornato il codice Pin associato alle prenotazioni interessate e informato gli utenti coinvolti", spiega l'azienda che si occupa di circa 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. La società che è intervenuta "tempestivamente" ribadisce che “in Booking.com, la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri utenti rappresentano una priorità assoluta".

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booking.com booking furto dati booking hacker
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