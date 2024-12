Automobilismo, aperte le iscrizioni alla prima 1000 Miglia Experience Italy

La 1000 Miglia lancia 1000 Miglia Experience Italy, un evento nuovo che dal 10 al 13 Aprile porterà la Freccia Rossa oltre i classici tracciati della Corsa più bella del mondo. L’idea nasce dal successo della Sorrento Roads, che per tre edizioni ha offerto un’esperienza di guida all’insegna dell’Italian Style fra panorami ineguagliabili, location glamour e attività alla scoperta delle eccellenze del territorio. Se però con il format Sorrento Roads il fulcro dell’evento verteva sulla Penisola Sorrentina e sulla Costiera Amalfitana, con qualche incursione nei dintorni, l’itinerario di Experience Italy attraverserà da Ovest a Est il Sud Italia, collegando i due mari, dalla sponda tirrenica a quella adriatica, toccando alcune fra le località emblematiche di Campania, Basilicata e Puglia.

Giovedì 10 Arile l’evento avrà un preludio nel cuore di Sorrento: terminate le verifiche tecniche e sportive, gli equipaggi gareggeranno lungo la caratteristica passeggiata di Corso Italia, sfidandosi in un’entusiasmante competizione a eliminazione diretta valida per la quarta edizione del Trofeo Città di Sorrento, reso unico dalla partecipazione sempre calorosa della cittadinanza sorrentina e dei turisti.

Il giorno successivo sarà la volta della prima tappa di gara che, da Sorrento, porterà gli equipaggi fra gli scorci unici della Costiera Amalfitana, a Salerno, Scorzo e Caggiano, incantevole borgo incastonato su un rilievo appenninico che ospiterà il primo pranzo in gara. Nel pomeriggio l’ingresso in Basilicata: passando per Potenza e scendendo verso sud a ridosso del confine con la Puglia, la giornata si chiuderà a Matera. Qui i partecipanti saranno protagonisti di un tour esclusivo alla scoperta delle meraviglie della città e avranno la possibilità di pernottare tra i caratteristici sassi, patrimonio mondiale dell’umanità.

Sabato 12 sarà la volta della Puglia: dopo il passaggio fra i trulli di Alberobello, il convoglio pranzerà ad Andria. Nel pomeriggio si andrà a Castel del Monte, altro sito nella lista UNESCO, ed i concorrenti avranno l’opportunità di visitare questo capolavoro dell’architettura medievale. Toccata anche Molfetta, si taglierà il traguardo finale a Bari.

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 16 di martedì 18 Marzo 2025. Saranno ammesse al massimo 40 vetture fra storiche e moderne e l’avvenuta accettazione verrà comunicata entro il 21 Marzo.