Baccarini (Hilti): "Mettere insieme competenze specialistiche"

"Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo. Quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere da rinnovare o da costruire ex novo", ha dichiarato Paolo Baccarini, direttore Ingegneria di Hilti Italia, in occasione della XII edizione della Seismic Academy, che si è tenuta a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.