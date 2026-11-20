"I giovani sono un tema molto affascinante perché è vero che emergono spesso nelle cronache per i loro eccessi, ma è altrettanto vero che molti ogni giorno si impegnano nel costruire il loro futuro. Intraprendere la carriera come liberi professionisti subito dopo l'università può presentare per loro ancora ostacoli complessi". Lo ha precisato Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum, protagonista della tappa a Roma di Visionari, il tour di Banca Mediolanum , La banca al servizio delle persone", promosso dalla banca e dedicato ad Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum.